Terremoto: appello comunità marocchina a Piacenza per aiutare i connazionali

La comunità marocchina di Piacenza e provincia conta circa 4.400 persone e si è subito mobilitata per organizzare aiuti ai connazionali colpiti dal sisma. Un bilancio ancora provvisorio parla di oltre 2mila morti e centinaia di migliaia di persone che hanno bisogno di aiuti. Ieri sera, 10 settembre, l’associazione italo-marocchina di Piacenza si è data appuntamento alla moschea sulla Caorsana per organizzare gli aiuti. “Insieme alla moschea abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare i fratelli colpiti dal terremoto” – informa Mustapha Mansar. “Facciamo appello a tutta la comunità piacentina, in questi casi credo che non si debba guardare a religione o colore della pelle. Ci rivolgiamo a tutti, musulmani e cristiani, a chiunque possa dare una mano”. Le donazioni potranno essere inviate sulla carta intestata al segretario dell’associazione, Serhani Jawad.

