Terremoto avvertito in tutta la provincia: evacuati scuole, uffici e biblioteche

Le scosse di terremoto che hanno svegliato i piacentini, con epicentro a Vigolzone e San Giorgio, sono state avvertite in gran parte del nostro territorio e hanno creato un certo allarme. Diverse scuole della città e della provincia hanno scelto di far uscire gli studenti in strada per prevenire eventuali problemi: Colombini, Gioia, il campus di via Negri, ma anche Podenzano, San Giorgio e altri paesi.

Persone fatte uscire anche dalla biblioteche cittadine e da alcuni uffici pubblici.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ma per il momento non sono stati registrati problemi agli edifici e alle persone.

