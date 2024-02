Protezione Civile, presidi a lezione: “Aggiornare il piano di emergenza sismica”

Platea gremita, nell’aula magna dell’Isii Marconi, per il corso di formazione promosso dal servizio di Protezione Civile del Comune di Piacenza in collaborazione con l’amministrazione provinciale, l’ufficio scolastico regionale e il comando vigili del fuoco di Piacenza, rivolto a dirigenti scolastici, collaboratori per la sicurezza e vicari di plesso, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Oltre 170 i presenti, nel pomeriggio di martedì 27 febbraio, per un incontro dedicato all’illustrazione del piano comunale di Protezione Civile, al modello organizzativo del Comune di Piacenza, al sistema di allertamento regionale e, più specificamente, al rischio sismico “lieve” con le linee guida per la gestione dell’emergenza. E poi ancora, un focus sul comportamento da tenere all’interno degli edifici in caso di terremoto, la valutazione da parte del “gestore dell’emergenza” della possibilità di rientrare in sede e le procedure da osservare per le famiglie, approfondendo anche gli effetti che un sisma può avere sulle strutture.

Serve un aggiornamento – Proprio dal confronto tra le istituzioni coinvolte era emersa, a seguito delle otto scosse di terremoto registrate il 13 ottobre scorso nella nostra provincia – di cui la più forte, di magnitudo 3.7, aveva reso necessaria l’evacuazione di diversi edifici privati e pubblici – la necessità di un aggiornamento in materia, a partire dalla condivisione delle linee guida per la gestione dell’emergenza sismica negli istituti scolastici aventi sede in città.

Un protocollo operativo specifico in caso di sisma lieve, inserito nel piano comunale di Protezione Civile il cui servizio, appartenente al corpo di polizia locale di Piacenza, ha concordato con il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, Maurizio Bocedi, l’opportuna divulgazione – con aggiornamenti periodici su base triennale – coinvolgendo anche gli istituti scolastici della provincia e le scuole paritarie.

In primo piano, la conoscenza di nozioni tecniche e pratiche la cui corretta e tempestiva applicazione, in caso di eventi calamitosi, è fondamentale per prevenire o contenere il più possibile i rischi per l’incolumità delle persone. Nell’ottica, già al centro di iniziative come la campagna informativa e di sensibilizzazione “Io non rischio”, di diffondere consapevolezza, competenze essenziali che possono risultare determinanti nel proteggere la comunità e il territorio.

L’attività formativa è stata curata dal geologo Roberto Santacroce, funzionario di Protezione Civile del Comune di Piacenza, dall’ingegner Paolo Baldini del comando provinciale dei vigili del fuoco, dall’architetto Matteo Bocchi del servizio edilizia della Provincia e dal professor Stefano Angelillo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A introdurre i lavori, sottolineando le finalità importanti dell’iniziativa, la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, il comandante della polizia locale Mirko Mussi, il dirigente del servizio edilizia della Provincia Jonathan Monti e la professoressa Giorgia Babini per l’ufficio scolastico territoriale.