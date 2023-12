Nevica in tutta la provincia. Protezione civile: “Domattina attenzione alle gelate”

Dopo la prima leggera imbiancatura di settimana scorsa sui rilievi piacentini, la neve è arrivata anche in pianura. Dalle 14 di oggi pomeriggio sta nevicando su tutta la provincia. Una precipitazione che dovrebbe rallentare e per poi riprendere in tarda serata. “Le precipitazioni potrebbero infine assumere condizioni di acqua mista a neve” come riporta la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna.

Soprattutto per la giornata di domani mattina attenzione quindi alla pioggia che gela. Secondo la Protezione civile “durante le prime ore del mattino di martedì 5 dicembre si prevedono condizioni che potranno dar luogo a locali fenomeni di pioggia che gela, più probabili nei fondovalle del settore appenninico centrale e occidentale. Esaurimento del fenomeno nel corso della tarda mattinata”. Sempre da domani è previsto un calo delle temperature: nel Piacentino probabili minime ben al di sotto degli zero gradi.