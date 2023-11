La prima neve della stagione sui rilievi piacentini. “In arrivo temperature più alte”

L’ultimo giorno di novembre coincide con la prima nevicata capace di imbiancare le alte colline e le montagne piacentine. Dal monte Nero al monte Bue, da Farini a Morfasso, passando per le frazioni sopra Gropparello: l’autunno inizia a cedere il passo e l’inverno si fa avanti. “Una spolverata che verrà spazzata via dalle piogge di queste ore – spiega Silvio Scattaglia, di Meteo Val Nure – infatti, già da questa mattina i nostri rilevi verranno interessati da venti caldi che porteranno ad un innalzamento delle temperature”.

Anche per i prossimi giorni sono quindi previste precipitazioni, ma solo a carattere piovoso. “Tra sabato e domenica ci aspettiamo l’arrivo di correnti d’aria fredda e quindi per la settimana prossima possiamo aspettarci anche il ritorno della neve, ma per ora è solo un’ipotesi” afferma il meteorologo. Nel frattempo però si possono ammirare le immagini realizzate dalle foto-trappole di Meteo Val Nure e goderci la prima leggera imbiancata.