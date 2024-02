Sale la “quota neve” e tanta pioggia, MeteoValNure: “Situazione tardo-autunnale”

La neve caduta ieri, lunedì 26 febbraio, sulle montagne del Piacentino, nella giornata di oggi ha lasciato il posto alla pioggia. La “quota neve” che ieri era attestata attorno agli 800 metri oggi è salita a 1500 metri.

“Le temperature sono ancora superiori alle medie di stagione – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – e per questo motivo la quota neve si è portata così in alto mentre dovrebbe essere attorno ai 700 metri.”

Sul resto del territorio sta cadendo una pioggia abbondante: a Piacenza nella sola giornata di ieri ne sono caduti 60 mm, che potrebbero salire a 100 entro domani.

Le previsioni – Secondo le previsioni il maltempo proseguirà per tutta la settimana. Due distinte perturbazioni nord atlantiche coinvolgono in sequenza il Piacentino e il tempo sarà instabile e piovoso fino a venerdì, con una breve pausa giovedì. Le forti piogge potranno causare innalzamenti dei fiumi e criticità idrologiche potrebbero presentarsi in pianura con possibili allagamenti.

“Ancora una volta il mancato inverno e le costanti temperature sopra media hanno permesso al mar Mediterraneo di conservare temperature più calde del normale – si legge nella pagina Facebook di MeteoValNure.it -; così i contrasti termici che andranno a generarsi porteranno tante precipitazioni, situazione tipica del clima tardo autunnale più che del periodo attuale”.

LA MONTAGNA PIACENTINA IMBIANCATA