Pioggia in pianura e collina, neve in quota: allerta per frane e piene dei torrenti

La nuova settimana nel Piacentino è iniziata all’insegna del maltempo con precipitazioni piovose, molto attese soprattutto in città per contenere i livelli di smog, e neve ad alta quota. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo che terminerà a mezzanotte del 28 febbraio.

“Per martedì 27 febbraio – si legge nella nota – sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell’intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2 su tutti i corsi d’acqua del settore centro-occidentale”.

L’avviso è di colore arancione in montagna per frane e smottamenti (giallo in collina) ed è giallo su tutto il territorio per l’innalzamento del livello dei fiumi.