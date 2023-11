La casa del fotografo danese Christensen a Ottone è ormai sospesa nel nulla causa frana

È un sogno che frana quello del fotografo danese Danny Christensen. Gira il mondo, si innamora della Valtrebbia e arriva per caso a Campo Molino, vicino a Case Tanni, comune di Ottone, dove compra casa. Ma una frana inizia a mangiare il terreno sotto l’abitazione e sradicata anche la fossa biologica, colpa del Terenzone, che si butta poi in Trebbia. Negli anni non si contano più le lettere protocollate e spedite alla Protezione civile regionale, al Comune, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco, tramite l’avvocata Erika Sicuro di Parma. La frana va avanti, la casa sembra sul nulla, e Christensen lì non ci può tornare.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ