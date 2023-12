Corso di Protezione Civile per 60 volontari Anpas. Rebecchi: “Formazione fondamentale”

Anpas ha organizzato un Corso Base Regionale di Protezione Civile per circa 60 volontari delle Pubblica Assistenze piacentine, che al termine hanno ricevuto anche la qualifica di Operatori di Colonna Mobile di Anpas Nazionale. Le lezioni teoriche si sono tenute a Fiorenzuola e a Piacenza; la prova pratica presso la ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

I docenti sia della parte teorica che di quella pratica sono stati i Formatori di Anpas Emilia Romagna, abilitati anche alla Formazione di Anpas Nazionale.

La parte teorica è stata condotta da Oreste Guglielmetti, Enrico Vigilante e Tiziano Cardetti.

La Protezione Civile è una delle attività portanti di Anpas; essa si integra ed opera in sinergia con tutti i settori di impegno ed intervento del sistema Anpas. Da sempre le associazioni Anpas operano in questo settore, intervenendo sull’ampia sfera di bisogni che si manifestano prima, durante e dopo gli eventi che coinvolgono il Sistema di Protezione Civile. Nelle attività della Protezione Civile i volontari delle associate Anpasperseguono gli scopi e vivono lo spirito di solidarietà che caratterizza il Movimento. L’attività di Protezione Civile viene svolta in vari scenari a seconda delle situazioni.

Paolo Rebecchi, Coordinatore Provinciale di Anpas, ha evidenziato l’operato di tutti i partecipanti: “la formazione per il nostro movimento è fondamentale, soprattutto in preparazione delle sfide e delle emergenze che ci aspettano; questo spirito di aggregazione e di interesse collettivo ci inorgoglisce e i numeri di partecipazione parlano da sé. E’ sempre importante ricordare, che la maggior parte dei Volontari che prendono parte al Gruppo di Protezione Civile, sono operativi anche sui mezzi di Soccorso Sanitario.”