A Travo nuova ambulanza “fuoristrada”. Per l’acquisto anche un dono anonimo

C’è stata quella volta, di recente, in cui i volontari in ambulanza dovevano raggiungere con urgenza Mareto passando per Villanova e la Valperino. C’era una persona da aiutare. Si sono trovati strade bianche davanti, dove non era passato lo spazzaneve, e dove la neve arrivava al ginocchio. Hanno rischiato di non arrivare. Sono tanti gli interventi e gli Sos cui la Pubblica Valtrebbia risponde dalla sede di Travo (230mila chilometri in un anno) dovendo intervenire in boschi, sentieri, campi. La nuova ambulanza “fuoristrada”, inaugurata dal vescovo Adriano Cevolotto e acquistata con fondi della Pubblica e con 20mila euro di un anonimo benefattore, si aggiunge alle altre quattro in servizio e serve a questo: ad evitare rischi per l’equipaggio e a dare maggiore certezza di intervento rapido a prescindere dalle condizioni della strada e del meteo.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA