Il terremoto fa sollevare il pavimento della mensa alla Mazzini: “Nessun pericolo”

Alla mensa della scuola materna Mazzini il terremoto di questa mattina ha fatto sollevare il pavimento. E così i pasti ai bambini sono stati serviti direttamente in classe.

“Alcuni affossamenti erano presenti già prima – spiega la direttrice didattica, Giovanna Solari – ma evidentemente le sollecitazioni del terremoto hanno contribuito a smuovere le mattonelle del pavimento che è coperto dal linoleum”.

I tecnici del Comune sono intervenuti per visionare la situazione: “Fortunatamente non hanno riscontrato danni particolari e non hanno interdetto l’utilizzo dei locali – continua Solari – anche nei sotterranei non ci sono crepe”.

