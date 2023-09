Da venerdì torna l’orario invernale per bus e corriere, corse potenziate del 30%

Seta comunica che, contestualmente alla ripresa delle lezioni negli istituti scolastici, da venerdì per le linee urbane, suburbane ed extraurbane sarà in vigore l’orario invernale che, come di consueto, comporterà un potenziamento dei collegamenti nell’ordine del 30% circa rispetto all’orario estivo.

Per informazioni ed aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it/pc, dove sono pubblicate le tabelle orarie aggiornate di tutte le linee del bacino provinciale di Piacenza.

