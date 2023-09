“Insieme al servizio della comunità”: corso per 250 soccorritori alle Rotative

Professionisti del 118, Anpas, Croce rossa e vigili del fuoco al servizio della collettività. Diversi colori, uguali sensibilità. Lo Spazio Rotative di Libertà ha fatto da cornice a un evento formativo fortemente voluto dall’azienda sanitaria locale. Un seminario al quale hanno partecipato oltre 250 tra volontari e professionisti del soccorso (a questi vanno aggiunti 80 operatori collegati da remoto attraverso la piattaforma Zoom) per incrementare la propria preparazione di fronte alle emergenze definite non convenzionali. In particolare sono state proposte nozioni tecniche legate alle maxi-emergenze: situazioni particolari che necessitano di adeguata preparazione e ampia collaborazione tra gli attori in campo.

“Sulla strada si lavora insieme quindi bisogna formarsi insieme” ha sottolineato Massimiliano Clini, ispettore antincendio dei vigili del fuoco di Piacenza. “Il seminario è innanzitutto occasione di incontro e di dialogo, perché dobbiamo continuare a fare rete” ha commentato Luca Inglese, infermiere del servizio di emergenza territoriale del 118.