Tumori testa-collo, 100 nuovi casi all’anno. Visite gratuite il 22 settembre all’ospedale

A Piacenza ogni anno vengono scoperti 100 nuovi casi di tumore alla testa e al collo. Di questi fra il 10 e il 20 per cento sono localizzati nel cavo orale. Ecco perché l’Ausl di Piacenza organizza una giornata di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori testa-collo: l’appuntamento è venerdì 22 settembre dalle 8.30 alle 13 negli ambulatori di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piacenza al primo piano dell’edificio 4 nel nucleo antico. I cittadini avranno la possibilità di effettuare delle visite gratuite ad accesso libero: l’obiettivo è quello di intercettare in fase precoce eventuali neoplasie e lesioni sospette del cavo orale.

La giornata è stata presentata all’ospedale dal direttore di Otorinolaringoiatra Domenico Rosario Cuda: presenti anche la direttrice generale dell’Ausl Paola Bardasi, la responsabile dell’ambulatorio patologia cavo orale di Odontomastologia Elisabetta Merigo e la responsabile del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei tumori testa collo Silvia Maria Lazio.

“I piacentini dovrebbero essere orgogliosi di avere un percorso terapeutico e assistenziale sui tumori di testa e collo che è invidiato da tutti – sottolinea Cuda – tutti i pazienti infatti vengono studiati qui in maniera approfondita e ogni caso viene discusso collegialmente da un’equipe composta da diversi professionisti.