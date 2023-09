Prevenzione tumori testa-collo, oggi open-day con visite gratuite all’ospedale

In occasione della Giornata della prevenzione ai tumori testa-collo l’Azienda Usl di Piacenza ha organizzato per oggi, venerdì 22 settembre, dalle 8.30 alle 13 un open day con visite gratuite ad accesso libero destinate a persone che presentano disturbi del cavo orale che si terranno negli ambulatori di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piacenza al primo piano dell’Edificio 4 nel nucleo antico.

L’obiettivo è quello di intercettare in fase precoce eventuali neoplasie. In particolare, l’invito a farsi controllare da uno specialista e aderire all’iniziativa è rivolto a chi prova dolore o fastidio a bocca.

Il cavo orale è composto dai due terzi anteriori della lingua, le gengive, la superficie interna delle guance e delle labbra, il palato duro, il pavimento orale, ovvero l’area situata sotto la lingua e la zona che si colloca in posizione posteriore rispetto ai denti chiamata trigono retromolare.

