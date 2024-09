Prevenzione tumori del cavo orale, quasi 200 piacentini allo screening gratuito

Sono stati quasi 200 i piacentini che stamattina, venerdì 20 settembre, si sono recati negli ambulatori di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piacenza aderendo all’open day con visite gratuite organizzato dall’Ausl con l’obiettivo di intercettare eventuali tumori del cavo orale.

Appartenenti ai tumori del distretto testa-collo, essi rappresentano un problema clinico e sociale maggiore per la delicatezza delle funzioni che possono compromettere come deglutizione, respirazione e fonazione.

Per questo motivo stamattina è tornato l’appuntamento con la prevenzione.

Ad accogliere i pazienti un’equipe medica tutta al femminile: dalla coordinatrice Natascia Motta alla logopedista Michela Benvenuti, passando per le dottoresse Elisabetta Merigo (responsabile dell’ambulatorio patologia cavo orale di Odontostomatologia per disabilità e progetti speciali), Maria Silvia Lazio (responsabile del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei tumori testa collo), Irene Herman (medico chirurgo otorino laringoiatra) e Daria Salsi, medico di Otorinolaringoiatria.

“Siamo particolarmente soddisfatte – ha spiegato la dottoressa Merigo – anche perché la modalità di prenotazione delle visite, avvenuta online, ha consentito di avvicinare fasce di età più giovani“.