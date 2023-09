Alpini, a Ziano da oggi a domenica è Festa Granda. Attese duemila persone

Oggi, venerdì, a Ziano si alza il sipario sulla tre giorni che celebra l’orgoglio alpino. Prende il via la 70esima edizione della Festa granda, raduno provinciale che porterà in Val Tidone non meno di duemila penne nere.

L’apertura stasera alle 20,30 è affidata ai cori Ana di Belluno, della Val Nure e della Val Tidone i cui cantori si esibiranno nell’ex cinema Smeraldo. Domani, sabato 16 settembre, una delegazione di penne nere si recherà nel cimitero di Vicomarino per deporre una corona alla tomba dei fratelli Daturi e poi a tutti i 6 monumenti ai caduti disseminati nel territorio di comunale di Ziano. Alle 17 inaugurerà nel cortile del castello di Ziano una mostra fotografica e verrà presentato un libro intitolato Memorie del gruppo alpini di Ziano. Entrambi ripercorrono gli 86 anni di vita del gruppo. Alle 18 la tre giorni alpina verrà inaugurata ufficialmente in sala consiglio alla presenza delle autorità e dei rappresentanti istituzionali. In serata apriranno gli stand e si esibirà la fanfara alpina “Mario Carnelli” di Tradate, nel Varesotto.

Domenica sarà la giornata clou. Gli alpini in arrivo da tutta la provincia, da sezioni di tutto il nord Italia e non solo, si daranno convegno dalle 9 nel cortile delle scuole elementari da dove partirà la sfilata lungo le vie di Ziano. Il corteo sarà accompagnato dalla fanfara Ana Piacenza e dalla banda musicale Carlo Vignola di Agazzano. Durante la mattinata la sezione piacentina delle penne nere farà una donazione alle scuole di Ziano. Alle 11 in chiesa monsignor Gianni Ambrosio celebrerà la messa a cui farà seguito il passaggio della stecca, e quindi del testimone, a Ferriere dove il prossimo anno verrà ospitata l’adunata provinciale delle penne nere. Dopo il pranzo, alle 15, è previsto un ultimo momento con l’esibizione della fanfara Ana e delle majorettes.