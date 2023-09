Dopo la ristrutturazione riapre al pubblico l’ufficio postale di Fiorenzuola

Riapre al pubblico l’ufficio pòostale di Fiorenzuola D’Arda. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di via Bressani 3 finalizzati ad accogliere, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei settemila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Con i lavori appena conclusi sono stati realizzati due sportelli relazionali ribassati con seduta al pubblico utile per i servizi della pubblica amministrazione e la realizzazione del percorso tattile per gli ipovedenti. Inoltre, è stata realizzata una nuova sala consulenza, che si aggiunge alle due già presenti, idonea per servire i clienti in un ambiente riservato.

L’ufficio postale di Fiorenzuola D’Arda è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Disponibile anche l’ATM Postamat h 24.