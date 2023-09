Tumori al seno: “Adesione allo screening troppo bassa, partono gli sms”

Troppo bassa l’adesione allo screening per il tumore al seno: l’Ausl di Piacenza partirà con le convocazioni attraverso sms e avvisi sul fascicolo sanitario elettronico. L’annuncio viene fatto dalla direttrice generale dell’Ausl Paola Bardasi a margine della conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata ai tumori alla testa e al collo che si terrà il prossimo 22 settembre: “Purtroppo ancora oggi a Piacenza registriamo un tasso troppo basso di adesione agli screening – spiega – soprattutto a quello per il tumore al seno: le donne che aderiscono sono circa il 60 per cento rispetto a quelle chiamate perché ne avrebbero diritto. Per questo abbiamo pensato di avvisare chi che può aderire anche attraverso canali aggiuntivi rispetto alla canonica lettera che arriva a casa: manderemo degli sms sui cellulari e degli avvisi sul fascicolo sanitario”.

A evidenziare una scarsa adesione è anche lo screening per il tumore del colon retto: “In questo caso l’adesione è del 48 percento, davvero molto bassa – continua Bardasi – per renderla più facile e ampliarla, nei mesi scorsi abbiamo fatto in modo che il cittadino non solo possa ritirare il kit per lo screening in farmacia, ma possa anche consegnare i campioni”.