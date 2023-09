Festa granda: Ziano accoglie gli alpini, ricordati i fratelli Daturi. Domani la sfilata

Bandiere, striscioni e clima di festa. Ziano si prepara ad accogliere duemila alpini in occasione della 70esima Festa Granda, la prima ospitata dal paese della Val Tidone. Dopo la serata di ieri dedicata ai cori, oggi pomeriggio la manifestazione si è aperta con un momento di riflessione al cimitero di Vicomarino dove sono stati ricordati i fratelli Daturi, caduti in guerra. A Ziano è stata allestita anche una mostra fotografica ed è stato presentato un volume di 80 pagine dedicato agli 86anni di vita del gruppo alpini locale. Domani mattina è in programma la sfilata con partenza alle 9.45. Agli alpini si uniranno i 70 ragazzi che hanno partecipato al campo estivo. Seguirà la messa e il passaggio della stecca a Ferriere, comune che ospiterà la Festa granda 2024.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI