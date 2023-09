Tragedia a Fontana Fredda: motociclista perde la vita dopo il frontale con un’auto

Tornano a macchiarsi di sangue le strade piacentine: questo pomeriggio, intorno alle 15.00, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale lungo la via Emilia, a Fontana Fredda di Cadeo. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha perso la vita il conducente del veicolo a due ruote: si tratta di un uomo di 59 anni del paese. Inutili i soccorsi, con la Croce Rossa di Cadeo e i vigili del fuoco di Fiorenzuola subito arrivati sul posto: purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ai carabinieri il compito di ricostruire l’accaduto.

