Successo per la Festa Granda di Ziano: piazza gremita di alpini. A Ferriere nel 2024

Gli alpini non deludono mai. La Festa Granda in corso a Ziano ha riunito in un abbraccio ideale alpini di oggi, quelli andati avanti e i giovani a cui le penne nere vogliono consegnare il loro patrimonio di valori. Dal palco allestito nella piazza di Ziano, gremita per accogliere penne nere arrivate da tutta Italia, il presidente della sezione piacentina Gianluca Gazzola ha consegnato un contributo alle scuole, per il tramite della preside Maria Cristina Dragoni, e ha ricordato l’esperienza del capo scuola estivo. “Siamo in crisi anagrafica e di numeri – ha detto – ma la soluzione è creare un legame con le nuove generazioni”. Per il sindaco Manuel Ghilardelli la festa “ha dimostrato ancora una volta la coesione di tutta la comunità di Ziano che non si è tirata indietro”. Al termine passaggio di consegno con Ferriere che nel 2024 ospiterà la 71esima Festa Granda.

IL FOTOSERVIZIO DI MASSIMO BERSANI: