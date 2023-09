Da oggi nuova viabilità all’Infrangibile. I residenti: “Troppo traffico, ci voleva”

Sono scattate stamattina le novità viabilistiche al quartiere Infrangibile. La sperimentazione avrà una durata di tre mesi: trascorso questo periodo, a fronte delle valutazioni sul funzionamento del nuovo sistema, potrà seguire la conferma definitiva, un’eventuale proroga della fase sperimentale o la correzione – anche parziale – delle modifiche adottate dal Comune.

COSA CAMBIA – Le novità riguardano anzitutto l’istituzione del senso unico di marcia lungo l’intero tragitto di via Stradella, da via Emilia Pavese verso via Pietro Cella, con possibilità di sosta per auto e moto su entrambi i lati; provvisoriamente, verrà tracciata una corsia ciclabile – contraddistinta dalla sola segnaletica orizzontale – sul lato destro di percorrenza, esterna agli spazi di sosta già presenti.

Le altre modifiche sperimentali prevedono l’istituzione del senso unico in via Tortona, da via Emilia Pavese verso via Raffalda, con possibilità di sosta per auto e moto su entrambi i lati, nonché il senso unico nel tratto di via Casteggio da via Stradella a via Voghera, con direzione consentita dalla prima alla seconda e spazi di sosta su ambo i lati. Resta invariato il senso di marcia in via Pavia, che diventa a doppio senso solo nel tratto tra via Broni e via Alessandria.

Le variazioni a carattere definitivo, invece, sono l’istituzione del senso unico in via Serravalle Libarna, con direzione consentita da via Stradella a via Montebello, permettendo la sosta di auto e moto su entrambi i lati, e l’istituzione del senso unico in via Monte Penice, da via Montebello verso via Stradella, con possibilità di sosta per auto e moto su entrambi i lati.

I RESIDENTI – “Ci vorrà un po’ ad abituarsi a questi cambiamenti – spiegano alcuni residenti -. Sicuramente il senso unico in via Stradella è un’ottima soluzione, per evitare il congestionamento del traffico soprattutto durante l’orario scolastico”.