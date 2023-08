Dal 18 settembre nuova viabilità all’Infrangibile. Dibattito nel quartiere

Fluidificare il traffico, migliorare la fruizione degli spazi di sosta e alleggerire il transito dei veicoli in via Stradella, soprattutto in prossimità dei tre istituti scolastici. Sono gli obiettivi delle modifiche viabilistiche nel quartiere Infrangibile di Piacenza che l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni ha presentato oggi pomeriggio in un’assemblea pubblica nei giardini di via Serravalle Libarna di fronte a un centinaio di residenti.

“Un ringraziamento innanzitutto a coloro che nelle scorse settimane hanno già fatto pervenire le loro considerazioni, tutte pertinenti e alcune delle quali si sono rilevate davvero preziose” ha premesso Bongiorni, che ha ricevuto decine di email con suggerimenti e commenti sul quadro viabilistico.

Già da qualche giorno, sul sito web comunale sono presentate nel dettaglio le variazioni che riguarderanno – in via sperimentale, per tre mesi, dal 18 settembre – via Stradella (senso unico di marcia da via Emilia Pavese a via Pietro Cella), via Serravalle Libarna (istituzione del senso unico da via Stradella verso via Montebello), via Monte Penice (senso unico da via Montebello verso via Stradella), via Pavia (che potrebbe diventare a doppio senso nel tratto tra via Stradella e via Montebello, ma sono in corso ulteriori approfondimenti) e l’inversione del senso di marcia di un tratto di via Tortona in direzione via Raffalda. In via Stradella la giunta Tarasconi vorrebbe poi “realizzare una pista ciclabile”, come annunciato dall’assessore Bongiorni.

Tra le voci contrarie c’è quella di Daniele Soresi: “Con la trasformazione di via Serravalle Libarna a senso unico, la connessione interna al quartiere sarà più difficoltosa”. Il residente Franco Pavesi lamenta le novità prospettate perché “il transito dei veicoli si sposterà parecchio in via Montebello e via Alessandria”. Angelo Nani dell’associazione Fiab Amolabici, invece, appoggia il progetto: “Le scuole saranno più sicure grazie all’alleggerimento del traffico in via Stradella”. Presente anche Sara Soresi, capogruppo di FdI in consiglio comunale: “Mi preoccupa il traffico che andrà a concentrarsi all’interno del quartiere, dato che sempre più mezzi passeranno in via Broni”.