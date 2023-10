Fiorenzuola, rivoluzione viabilità nell’area dedicata agli impianti sportivi

A partire da questa settimana, la viabilità nell’area dedicata agli impianti sportivi di Fiorenzuola, Via Barani, sarà rivoluzionata, partita la simulazione per una nuova mini rotatoria e per un nuovo tratto ciclopedonale. L’amministrazione di Fiorenzuola e in modo particolare il consigliere di maggioranza Umberto Bergamaschi, hanno infatti pensato ad una nuova soluzione per la circolazione delle auto, così da correggere il traffico ed i parcheggi selvaggi che interessano attualmente l’area.

In tarda serata infatti, sono numerosi gli sportivi di Fiorenzuola che raggiungono il campo da calcio, da rugby e naturalmente anche la piscina comunale, tutti impianti sportivi concentrati in una stessa area, tra l’altro, una porzione di questa è interessata dal “traffico limitato”.

“La trasformazione della viabilità che a partire da questa settimana i cittadini troveranno in Via Barani – ha spiegato Bergamaschi – è una simulazione, una volta testata la sua funzionalità, diventerà definitiva e il progetto sarà finanziato dal Comune. Sono state collocate delle transenne perimetralmente al lato dell’ingresso alla piscina sino “in testa” al campo da rugby, a simulare quello che sarà un nuovo percorso ciclopedonale a tutela degli atleti, i quali potranno così accedere in sicurezza agli impianti sportivi. Inoltre, dei new jersey posizionati “in testa” al campo da Rugby, quindi nell’area a traffico limitato, andranno a simulare una mini rotatoria, alla quale le auto con permesso, potranno accedere per accompagnare gli atleti ma non più sostare. La mini rotatoria consentirà di fare in sicurezza inversione di marcia con l’auto per uscire oppure parcheggiare nell’apposito piazzale”.

Il consigliere Bergamaschi ha concluso: “La simulazione di questa nuova viabilità, è stata pensata a vantaggio ed a tutela dei tanti giovani atleti che durante la settimana frequentano gli impianti sportivi, confidiamo nei cittadini che questa nuova viabilità venga rispettata, anche nelle ore serali”.