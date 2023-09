La Festa della famiglia si sposta alla Galleana: domenica di incontri

Dopo anni in piazza Cavalli, la Grande festa della famiglia ha traslocato. “Dobbiamo andare nei luoghi che la gente vive perché ci porta i bambini, ci va a passeggiare” spiega Agostino Maffi, presidente del Forum delle associazioni familiari. E così dal salotto di Piacenza la festa si è trasferita verso l’esterno, al parco della Galleana, considerato lo spazio più adatto per accogliere bambini e famiglie.

Ciò che non è cambiato è l’obiettivo dell’iniziativa: mettersi in ascolto delle persone, delle mamme e dei papà e dare loro coraggio e fiducia di fronte al caos e alle complessità della vita quotidiana. “La organizziamo da quattordici anni – spiega ancora Maffi – e chiaramente nel tempo le questioni affrontate sono cambiate: quest’anno abbiamo voluto trattare il tema della ripartenza, entrare a fondo nei rapporti e nelle modalità attraverso cui si instaurano in modo diverso. Anche da parte nostra ci siamo interrogati su quale sia la modalità più adatta per andare incontro ai bisogni delle persone”.