“Natura e curiosità”. Un esploratorio per i 28 bimbi dell’asilo di Gropparello

Un esploratorio per favorire l’aggregazione e accrescere la curiosità dei più piccoli. La scuola dell’infanzia di Gropparello da quest’anno può contare su un nuovo spazio a disposizione di bambini e maestre grazie a 70.000 di fondi strutturali europei. Con la partecipazione del consigliere comunale Cristian Carini, le maestre e la preside Roberta Gulieri hanno inaugurato l’aula e le nuove attrezzature progettate dall’architetto Maurizio Fusina, specializzato proprio nella realizzazione di spazi ludici innovativi utili a favorire le relazioni.

“La scuola ha investito fondi propri per un ricevere anche una formazione da parte dell’architetto su come utilizzare gli arredi, modificando completamente la didattica che si pone in un’ottica di ascolto e di attenzione nei confronti dei tempi e delle curiosità del bambino – precisa la dirigente scolastica -. Non si tratta solo di un miglioramento estetico, ma di un vero e proprio cambiamento metodologico, pedagogico e didattico”.

“In una scuola come quella di Gropparello che ha il vantaggio di trovarsi in un luogo meraviglioso dal punto di vista naturalistico – prosegue Gulieri -, grazie a questa nuova aula, avremo la possibilità di mettere ancora di più in relazione interno ed esterno, perché tante delle attività dell’esploratorio si basano sulla catalogazione e l’osservazione di quello che si trova fuori dalla scuola, nel giardino e nei campi. Dobbiamo valorizzare l’aspetto naturalistico del territorio”.

Sono 28 i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Gropparello. Due anni fa venne chiusa la seconda sezione quindi da allora c’è un unico gruppo che va dai tre ai cinque anni. I nuovi arredi sono stati posizionati al centro dell’aula per favorire l’aggregazione e l’incontro dei più piccoli. “Una scelta delle maestre – spiega Gulieri -, che potrà cambiare nel corso del tempo in base alle esigenze dei bambini”.