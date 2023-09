Chef stellato Romito: “Società mangia cibo spazzatura che genera malattie”

Facciamoci una domanda: cosa mangeremo? È da qui che parte l’incontro con lo chef 3 stelle Michelin Niko Romito e Daniele Del Rio, ricercatore ed esperto di prevenzione e salute: all’Auditorium Santa Margherita il Festival del pensare contemporaneo porta una riflessione su salute, ristorazione e disuguaglianze che si consumano anche a tavola. Il punto di partenza è “68.415”, il mediometraggio realizzato da Stefano Blasi e Antonella Sabatino che racconta un prossimo futuro distopico popolato da mangiatori di plastiche: da qui parte la riflessione introdotta dalla giornalista della Stampa Eleonora Cozzella.

“La società mangia molto cibo spazzatura – fa notare lo chef Romito – a livello mondiale i casi di malnutrizione sono altissimi e la malnutrizione genera molte malattie. In questo orizzonte mangiare diventa un atto politico perché è proprio mangiando che decido come impatta sul pianeta il tipo di alimentazione che sto facendo”.

“Non siamo ancora arrivati a mangiare la plastica, per fortuna, ma non è una cosa così impossibile: certamente non saremmo noi, ma i micro organismi a poter degradare la plastica – spiega Del Rio – la scienza sta lavorando tanto per andare nella direzione giusta, ma è piuttosto faticoso e costoso”.