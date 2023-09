Alla materna a Ottone salta il pomeriggio. Non si trovano educatori disponibili

“Ma è mai possibile che ci siano zone dove si deve lottare a denti stretti per avere quello che altrove è scontato?”. Se lo chiedono in tanti a Ottone. Già ad agosto, qui, si è mandata giù col mal di pancia la perdita della scuola media. Ora salta pure il servizio pomeridiano alla scuola materna.

Già lo scorso anno non c’erano per il Provveditorato i numeri per attivare il servizio pomeridiano statale, visto che a Ottone la scuola materna è frequentata da cinque bimbi. Quindi l’Unione montana aveva pagato di tasca sua un’educatrice qualificata che coprisse il pomeriggio.

Ora per ragioni personali l’educatrice di Ottone è tornata a vivere a Milano. In teoria bastava trovarne un’altra: ma sembra impossibile.

In paese si sono fatte avanti persone con un’esperienza profonda nel volontariato, nell’associazionismo, nella parrocchia, conosciute dagli stessi bambini. Ma nulla da fare: proposta negata per assenza di titoli di laurea specialistici congrui.

