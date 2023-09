“Rituali di benessere finanziario”, il pensare pratico di Annalisa Monfreda

La competenza, la vivacità e il “pensare pratico” di Annalisa Monfreda hanno illuminato l’Auditorium Santa Margherita e il suo talk “Rituali di benessere finanziario” ha conquistato la platea: Monfreda, che viene da un passato di giornalismo alto, da direttrice di Geo Italia, Cosmopolitan e Donna Moderna, ha fatto il salto trasformandosi da dipendente a imprenditrice nel 2022, quando ha cofondato Rame, piattaforma dedicata all’attivazione di “conversazioni audaci sui soldi”, che si propone di “avviare una rivoluzione culturale nella società, che trasformi la finanza personale da tabù a oggetto di conversazioni inaudite”.

La giornalista ha poi coinvolto il pubblico proponendo un piccolo esercizio “audace”, quello di chiedersi a vicenda qual è il proprio stipendio, quanta liquidità si possiede in banca, a quanto ammonta il proprio mutuo: “Parlare di soldi con gli estranei ha un potere di rivoluzione sociale pazzesco” ed altri rituali come la conversazione familiare e il budgeting, con un’idea non di sofferenza punitiva ma di condivisione di obiettivi di visioni comuni.