Domenica 1 ottobre a Rezzanello marcia contro la violenza sulle donne

Camminare fa bene alla salute e farlo in compagnia può aiutare a trovare

nuovi amici e nuovi stimoli. È la filosofia alla base dell’associazione

“Piacenza Cammina 2.0”. La marcia in programma domenica 1°

ottobre a Rezzanello avrà però un significato speciale: dare un aiuto

concreto a chi si occupa quotidianamente di contrastare la violenza sulle

donne. Il ricavato verrà infatti devoluto al centro antiviolenza di

Piacenza “La città delle donne”. Due i percorsi previsti di 4 e 8 chilometri con ristoro finale, partenza tra le 7.30 e le 10.30. Costo del biglietto 10 euro, i bambini fino a 10 anni non pagano.

