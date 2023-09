Allattamento, a Piacenza quasi 4mila prestazioni. Venerdì incontro sul Facsal

Nella prima settimana di ottobre si svolge nel mondo la SAM, Settimana allattamento materno. L’obiettivo è promuovere e sostenere in tutte le modalità la diffusione di una cultura orientata all’allattamento. A Piacenza, i reparti di Ostetricia e ginecologia e Pediatria e neonatologia, nonché i Consultori e il personale del Punto nascita dell’Azienda Usl danno appuntamento alle neomamme e alle future mamme, ai papà e a tutti i cittadini interessati, sul Pubblico Passeggio, venerdì 29 settembre, alle 16. Punto d’incontro, il gazebo dell’allattamento (vicino alle giostrine) alla festa del Centro per le famiglie.

Tema di questa edizione, “Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Secondo la nota di Ausl: “Un’evidenza scientifica conferma che allattare al seno predispone a una vita futura in salute. Per questa ragione, il tema è decisivo. L’intento è quello di diffondere maggiore consapevolezza, sia sui diritti che donne e genitori hanno nel dopo nascita, sia sulle corrette pratiche e sulle competenze materne di allattamento al seno anche sui posti di lavoro (con l’obiettivo di non doverlo interrompere o alterare). La quasi totalità dei neonati sani e a termine esce dall’ospedale di Piacenza con un allattamento esclusivo che poi può ridursi nei mesi successivi. Il personale sanitario cerca di lavorare in sinergia per mantenere, per ogni bambino, e il più a lungo possibile, l’allattamento al seno, ma l’impatto con il rientro al lavoro può essere un momento critico”.

Dopo la dimissione dall’ospedale, e fino al terzo mese di vita, Il Percorso nascita dell’Ausl di Piacenza offre alle neomamme, in continuità assistenziale con i Consultori dei distretti, l’accesso allo “Spazio mamma bambino” con la possibilità di incontrare le ostetriche per un aiuto concreto e un controllo del normale andamento dell’allattamento. “A questo servizio spesso fanno richiesta anche le mamme lombarde che scelgono di partorire nel nostro Punto nascita”.

DATI

L’attività dello “Spazio mamma bambino”, nell’anno 2022, registrava 3.976 prestazioni. I dati del primo semestre 2023 mostrano un incremento di utilizzo dei servizi, tanto che, già a giugno, si erano registrati 2.500 accessi. A Piacenza, nel 2022, sono nati 1.856 bambini; nel 2023, ad oggi, 1.375 bambini a dimostrazione che a Piacenza, “rispetto al problema della denatalità, è persino rilevabile un leggero incremento rispetto allo scorso anno”.