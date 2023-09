Oscar Green di Coldiretti, a un’azienda di Bettola il premio “L’agricoltura eroica”

“L’Oscar Green è la dimostrazione della vitalità del settore, di un’agricoltura che ha nei giovani il motore del cambiamento. Con oltre 2500 realtà, guidate in Emilia-Romagna da under 35”. Il commento orgoglioso del delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Marco Sforzini ai margini dell’evento che premia le aziende agricole innovative. Nuove generazioni di innovatori in campo per sviluppare un’agricoltura ancora più digitale, sostenibile, competitiva ed efficace nell’opera di contrasto agli effetti del cambiamento climatico.

Gli alfieri del rinnovamento che parte dalla terra sono i giovani imprenditori agricoli Coldiretti premiati nella finale regionale di Oscar Green 2023, l’annuale premio all’innovazione in agricoltura voluto da Coldiretti Emilia Romagna e Giovani Impresa Emilia Romagna. Tra i premiati anche la giovane Maria Castagna, in rappresentanza della società agricola “Il giardino degli alberi maestri” di Bettola, in località Caslasca di Sotto.

Nutrita la delegazione di giovani piacentini, guidata dal direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli e da Marco Bosini, delegato del movimento provinciale. “In un momento così complesso abbiamo bisogno della capacità creativa ed innovativa dei giovani per affrontare le scelte con coraggio e passione – ha detto l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi – La Regione continuerà a sostenerli in ambito agricolo, come abbiamo sempre fatto”.

A Maria Castagna la menzione speciale “L’agricoltura eroica” per il progetto “Orti, boschi, animali per un equilibrio tra uomo e natura”. Ad animare il progetto c’è la passione di due sorelle, entrambe sostenute dal Psr Primo Insediamento: Sara, 20 anni, e Maria, 23 anni, affiancate da mamma Roberta. La famiglia arriva dalla Brianza, dove ha lasciato tutto per una vita immersa nella natura. L’idea di fondo è cercare di trovare un equilibrio tra le azioni umane, quali agricoltura, allevamento, agriturismo, e le azioni della natura. L’azienda dispone di una piccola capannina per i trattamenti rilassanti che verrà avviata a breve con l’integrazione di una sauna. Alla lavorazione dell’orto e delle piante aromatiche si affianca l’allevamento all’aperto tre asini, tre cavalli di cui un pony e quattro capre.