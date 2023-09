Don Giuseppe Beotti è beato. Il Papa ne riconosce il martirio “in odium fidei”

Don Giuseppe Beotti, parroco e martire è ufficialmente beato della chiesa cattolica.

L’elevazione nella schiera del santi è sabato 30 settembre in cattedrale a Piacenza, in una solenne celebrazione presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, e alla presenza di tutto il clero piacentino e delle autorità.

Don Beotti ha dato la vita fucilato dai nazisti con l’accusa di aver accolto e salvato un centinaio di ebrei in fuga. Un percorso presbiterale nato e vissuto tutto nell’umiltà e nella discrezione. Una santità nata lontano dal clamore, dalle città, in un piccolo borgo di montagna dove tutto sembra di poca importanza, ma dove Dio è stato capace di trasformare il cuore di un uomo, mostrandogli la sua via e donandogli una virtù. Quella di don Beotti è la terza canonizzazione in cinque anni per la diocesi piacentina: nel 2018 veniva proclamata beata suor Leonella Sgorbati, uccisa a Mogadiscio in Somalia; un anno fa vescovo Giovanni Battista Scalabrini veniva proclamato santo, e ora il piccolo parroco di montagna, per il quale il 20 maggio scorso papa Francesco ne ha riconosciuto il martirio “in odium fidei”, in odio alla fede.