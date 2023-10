Scuola De Gasperi, la proposta di Soresi: “Servizio pre-scuola gratuito”

Rendere gratuito il servizio pre-scuola della scuola elementare De Gasperi. È la proposta avanzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi.

“Dal 20 settembre di quest’anno – scrive in una nota Soresi – l’orario d’ingresso previsto per la scuola d’infanzia De Gasperi è stato posticipato dalle 8.00 alle 8.15, con ovvie conseguenze in termini organizzativi per un numero svariato di famiglie. Inoltre, il servizio pre-scuola risulta essere a pagamento”.

Il consigliere prosegue: “La decisione di posticipare l’ingresso dei bambini non può essere fatta gravare sulle famiglie: pertanto, il servizio di pre-scuola, proprio in considerazione della modifica dell’orario di ingresso alla scuola, dovrebbe essere gratuito. Lo scorso febbraio – osserva Soresi – l’amministrazione comunale ha provveduto all’aumento dell’addizionale Irpef, che garantirà un maggiore nelle casse comunali, addirittura superiore a 4,3 milioni in un anno. Per questo, parte di tale somma, potrebbe essere ben utilizzata per garantire alle famiglie un servizio di pre-scuola gratuito, quanto meno per la scuola d’infanzia De Gasperi, destinataria di misure di modifica dell’orario di ingresso dei bambini”.

La capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ha quindi depositato “interrogazione urgente per chiedere se sia intenzione dell’amministrazione garantire l’accesso gratuito al servizio pre-scuola per le scuole d’infanzia comunali o, quanto meno, al servizio pre-scuola previsto per la scuola d’infanzia De Gasperi, in considerazione della modifica dell’orario di ingresso dei bambini”.