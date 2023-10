Il premio San Fiorenzo di Fiorenzuola andrà a Bruschi, missionario laico ad Haiti

Da ormai dieci anni è missionario laico ad Haiti. Da quando lasciò il suo lavoro sicuro a Fiorenzuola e si trasferì nella favela Wharf Jeremie di Port au Prince, dove ancora vive accanto ai poveri e opera nell’associazione Missione Belem, che ha creato due scuole per l’accoglienza di due mila bambini, e sta costruendo un ospedale. Lui è Daniele Bruschi, 47 anni: a lui e al suo impegno di donazione verso il prossimo è stato conferito all’unanimità il Premio San Fiorenzo che verrà consegnato in Collegiata sabato 14 ottobre alle ore 21, nell’ambito del tradizionale concerto patronale, tenuto dalla Corale Città di Fiorenzuola che – diretta da Letizia Rocchetta – eseguirà la messa da Requiem di Mozart. A ritirare il premio saranno con tutta probabilità i suoi genitori Concetta e Luigi. E’ infatti difficile il rimpatrio, visto che la situazione oggi ad Haiti è di assoluta ingovernabilità, con il territorio in mano alle bande armate, che si contendono il controllo dei quartieri a colpi di armi e corruzione.

