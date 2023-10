Detriti sotto il ponte a San Nazzaro, Aipo: “La rimozione spetta ai gestori”

Detriti sotto il ponte che attraversa il fiume Po a San Nazzaro, dopo l’allarme lanciato dal sindaco di Monticelli Gimmi Distante arriva la nota di Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) che sottolinea come, in base alla normativa vigente “la rimozione di materiale flottante presso le pile dei ponti lungo i corsi d’acqua, sia di competenza dei gestori dei ponti stessi”. Per questa ragione, Aipo ha inviato una nota a Provincia di Piacenza, Provincia di Lodi, ANAS, RFI e Autostrade Centro Padane ricordando che “gli attraversamenti esistenti su alcuni corsi d’acqua (fiume Po tratto piacentino, torrenti Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda e Ongina) risultano periodicamente interessati da fenomeni di accumulo di materiale litoide e legnoso a ridosso delle pile in alveo e che tali fenomeni possono costituire problematiche ai liberi deflussi di piena, nonchè ostacolo alla libera navigazione fluviale. L’agenzia invita dunque “le amministrazioni ed i soggetti privati, titolari di Concessione Pubblica in qualità di proprietari-responsabili delle infrastrutture viarie su cui ricadono i singoli viadotti, ad effettuare opportuni sopralluoghi e, se del caso, a predisporre con propri oneri la rimozione degli accumuli legnosi dagli attraversamenti citati, anche in considerazione della stagione autunnale con i possibili innalzamenti dei livelli idrometrici”.

“In particolare – scrive Aipo – si rileva la presenza di un vistoso accumulo di materiale presso il viadotto sul fiume Po della S.P. n.27, tra i Comuni di Monticelli d’Ongina (PC) e Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), all’altezza dell’abitato di San Nazzaro, in sponda destra”.