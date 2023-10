Un acero piantato dagli amici al centro sportivo a Groppallo ricorderà per sempre Maui

Amicizia è una parola usata e forse abusata al giorno d’oggi, ma per “Maui” significava tanto, tutto. Sono stati i suoi amici a stargli vicino nel momento della malattia e in quei mesi ha saputo unirli. Mauro Bellocchio aveva 49 anni quando ha chiuso gli occhi per sempre, a giugno di quest’anno. Era di Casalpusterlengo, ma Groppallo è stata la sua seconda casa. Lì, in sua memoria, gli amici, tanti, hanno piantato un albero, un acero, al campo sportivo del paese per ricordarlo per sempre.

IL SERVIZIO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ