Investì un gatto a Groppallo: automobilista novantenne condannato a due mesi

“Assenza di necessità e crudeltà” con questi requisiti sottolineati nelle motivazioni della sentenza lo scorso giugno, la giudice per le udienze preliminari ha condannato a due mesi un novantenne automobilista piacentino perché alla guida della propria auto aveva travolto e ucciso una gatta.

Il fatto era avvenuto nel febbraio del 2023 sulla strada provinciale numero 51 in località Unghia Sopra in prossimità di Groppallo di Farini .L’automobilista inizialmente con decreto penale di condanna era stato sanzionato per 3 mila euro per l’uccisione del gatto. L’avvocato difensore Carlo Romagnoli aveva però impugnato la decisine della giudice e si è così arrivati al processo con rito abbreviato avvenuto lo scorso giugno. Al termine dell’udienza, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, la giudice ha condannato a due mesi l’automobilista, commutando la pena ad una multa di 600 euro.

Il fatto era avvenuto sotto gli occhi della padrona della gatta che comprensibilmente scioccata aveva assistito alla scena e che aveva descritto alla giudice spiegando che l’auto, una Fiat Punto stava viaggiando in direzione di Groppallo quando investì l’animale.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’