Una vita di lavoro l’ha portata ai 100 anni. Marianna Zazzera è una donna minuta, capelli bianchissimi e corti per contrastare la calura estiva. Per 57 anni ha abitato in Francia, a Parigi, dove ha sempre lavorato nelle famiglie più benestanti della città, tenendo in ordine la casa e crescendo i loro figli.

Era arrivata alla Gare de Lyon a Parigi con la sua valigia nel 1955, dove l’attendeva il marito Gino Basini, che aveva sposato nel 1947, emigrato già un anno prima da Perdoni, una manciata di case del comune di Farini, a qualche chilometro da Groppallo. Marianna ha voluto tornare nel suo paese nel 2012, “approfittando” della scelta del nipote Fabien Basini di venire a lavorare in Italia. Gli acciacchi dell’età si fanno sentire, ma Marianna riconosce ancora tutti i suoi familiari e, quando serve, ha ancora qualche consiglio da offrire loro. “E’ una roccia”, la definiscono i nipoti.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’