A Groppallo la tradizione batte la pioggia: la Festa dei trattori è un successo

L’ottimismo della Pro loco è stato premiato, così la Festa dei trattori di Groppallo si è confermata un successo che ha sfidato e battuto anche il maltempo.

Numerosi i partecipanti che domenica scorsa hanno affollato prima il piazzale della chiesa per la messa e la benedizione di don Claudio Carbeni, poi il corteo fino allo spazio dedicato alle feste, alle porte del paese: stand gastronomici, bancarelle e i giochi di una volta hanno accolto centinaia di persone, che hanno potuto anche sfruttare le navette messa a disposizioni dall’organizzazione per evitare problemi di traffico e di parcheggio.

Gare con i trattori, sfide tra taglialegna e tiro alla fune di fronte a un tifo indiavolato, soprattutto per le donne, hanno animato la giornata, un successo che ha bissato quello di qualche giorno prima, con la fluo night che aveva fatto ballare i giovani fino a tarda sera.

FOTOSERVIZIO DI SIMONA CAPI