A Groppallo si rinnova la tradizione: animali benedetti per celebrare Sant’Antonio

Grande partecipazione a Groppallo per la festa di Sant’Antonio abate.

Nonostante la pioggia, sono arrivati da tutta la vallata, da Ferriere a Podenzano fino a Piacenza, per prendere parte alla messa e per la benedizione degli animali.

Cani e cavalli i più rappresentati, ma la presenza di diversi allevatori ha evidenziato che nella vallata ci sono anche bovini e suini, fonte di reddito per le famiglie.

Hanno ricevuto la benedizione sul piazzale della chiesa di Groppallo dal parroco don Luciano Tiengo. Grazie alla Pro Loco di Groppallo ci si è scaldati corpo ed anima con un bicchiere di vin brulé ed un aperitivo nostrano.