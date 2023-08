Dal buon cibo alla cuccagna: grande successo a Groppallo per la Festa dei Trattori

È stato un grande successo la 43esima edizione della Festa dei trattori di Groppallo, il tradizionale appuntamento di metà agosto che richiama residenti e villeggianti da tutta la zona.

La Pro Loco ha organizzato tutto alla perfezione, dagli stand gastronomici al servizio navette dai parcheggi, in modo da evitare il parcheggio selvaggio lungo la strada.

Tutto reso possibile grazie al contributo di tanti volontari, molti dei quali giovanissimi.

Immancabili i giochi tradizionali: la gara della cuccagna in primis, che ha visto trionfare la squadra degli “Uccelloni” di Vigolzone, mentre nel tiro alla fune femminile ha trionfato il “Team Bruno” e nella spettacolare gara di abilità e precisione nella guida dei trattori (palloncini da evitare con il rimorchio e schiacciare con le ruote) primo posto per Michele Dallavalle e secondo per Fabio Gregori.

Circa 130 i trattori che hanno partecipato, in moltissimi hanno voluto ricordare Fabrizio Agnelli, il giovane di Bettola morto il 21 aprile scorso, schiacciato da un tronco mentre stava effettuando delle potature, attaccando sul proprio trattore una sua foto, con la scritta “La montagna nel cuore”.

FOTO DI SIMONA CAPI

IMMAGINI DRONE DI GIOVANNI VILLA