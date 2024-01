Oltre 400 persone e mille euro per la Croce Bianca con la camminata dei turtlitt

La camminata dei turtlitt è andata. E anche quest’anno ha visto partecipare 400 persone e raccogliere mille euro per la Croce Bianca di Piacenza. Quale sia il segreto del suo successo non si sa: probabilmente è destinato a rimanere un arcano proprio come lo è la ricetta per rendere così unici i turtlitt preparati a Sant’Antonio per la festa patronale. Certo è che al campo sportivo dell’Usd Gotico tantissimi si sono presentati per partecipare alla Camminata: a organizzarla anche quest’anno, ed è il secondo, sono stati i giovani atleti della Fc Sant’Antonio. Chi sono? Un gruppo di ragazzi accomunati tutti dall’essere originari della frazione: nel 2023 la scelta di organizzare la camminata dei turtlitt: ieri, ad accogliere i partecipanti e a offrire loro the caldo e biscotti dopo l’arrivo, sono stati Matteo Marazzi e Alessandro Chiapparoli.

La camminata, che rende omaggio al dolce simbolo della sagra, ha voluto anche raccogliere fondi per l’associazione di volontariato: i partecipanti sono stati coinvolti in una marcia non competitiva che si è sviluppata lungo la strada per Gossolengo e nel parco del Trebbia e che ha previsto alcuni premi per i gruppi più numerosi.