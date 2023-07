A Sant’Antonio panchine a metà e irrigazione rotta: “Intervenire nel giardino”

Panchine rotte, inutilizzabili e indecorose. E’ il dettaglio su cui si soffermano i residenti di Sant’Antonio, nel giardino pubblico tra strada al Molinetto e via Carini. “La situazione arriva da lontano, lo denunciamo da tempo” spiegano Umberto Mozzarelli, Renato Bertola, Tommaso Sala, Luigi Pignotti e Franco Balzarelli, che hanno contattato la nostra redazione per chiedere alla giunta Tarasconi di “aggiustare le sedute e restituire una condizione di piena fruibilità dell’area verde, come già segnalato nei mesi scorsi all’assessorato ai lavori pubblici”.

Le panchine malmesse sono collocate soprattutto all’interno del campo da calcio recintato dall’ex giunta Barbieri. E non si tratta dell’unico problema: gli abitanti ci mostrano il cancello della superficie sportiva che, di fatto, è sempre aperto “perché nessuno è incaricato di chiuderlo”. Allora – incalzano i cittadini – “che senso ha avuto delimitare il prato, su volontà della precedente amministrazione, se poi gli ingressi rimangono spalancati sempre? Meglio così, noi siamo contrari alla recinzione, ma si dimostra l’inutilità di quell’intervento”.

Il gruppo di residenti di Sant’Antonio, inoltre, chiede di “installare un impianto di illuminazione nell’area sgambamento per cani”, anche per evitare che certi padroni maleducati abbandonino le deiezioni dei propri animali con il favore del buio.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: