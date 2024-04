Nel Piacentino 150 ultracentenari: in città sono 63, più di Milano

L’aria non sarà buona come su una vetta delle Dolomiti, ma qui a Piacenza, epicentro della Pianura padana e delle polveri sottili, vivono 63 centenari e ultracentenari (fonte: Comune di Piacenza). Prevalentemente sono donne. A partire dai 103 anni in su, la colonna “maschi” appare desolatamente vuota.

In cima, per il Comune, c’è una donna (nata a dicembre, classe 1914, la professoressa Anna Teresa Ragazzi). Ma, inutile ribadirlo, c’è una donna anche in testa ai vegliardi della provincia dove in tutto se ne sono contati 150 (Istat).

Qui la regina è la capolista dell’intera provincia, Elide Quaroni, 110 anni il prossimo 28 aprile, in assoluto la più anziana della provincia di Piacenza (e la 24esima d’Italia, secondo il sito super centenari d’Italia).

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’