Borgonovo dice addio a Thiem Dang, centenaria tra le prime immigrate del paese

Martedì Borgonovo saluta per l’ultima volta Thiem Dang, centenaria di origini cinesi che negli anni Ottanta fu, insieme alla sua famiglia, una delle primissime immigrate ad essere accolte in paese. La vita della centenaria assomigliava ad un romanzo. Nata in Cina, trasferitasi in Vietnam con il marito, da quel Paese dovette fuggire quando la sua attività venne requisita dal regime comunista. Dopo essere sfollata in Malesia Thiem Dang riparò con gli otto figli e il marito in Italia. Nel 1980 l’arrivo a Borgonovo, il paese in cui si sentì finalmente a casa e dove lo scorso anno aveva tagliato il traguardo del secolo di vita. Tutta la grande famiglia di Thiem Dang martedì, chi in presenza chi a distanza, alle 9.30 la ricorderà durante le esequie che si terranno nei locali della domus La Funeraria di Borgonovo. Le sue ceneri non torneranno in Cina, ma resteranno nel suo paese adottivo: Borgonovo

© Copyright 2023 Editoriale Libertà