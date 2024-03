Fuggì da Zara a Castello per amore, Maria Vranic taglia il traguardo del secolo

Maria Vranic, originaria di Zara oggi residente a Castel San Giovanni, ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Fuggita da Zara nel 1943, dopo l’arrivo dei partigiani di Tito, la centenaria ha vissuto tra Borgo di Romagna e Milano prima di approdare a Castel San Giovanni, per scrivere un altro capitolo della sua lunga vita.

“Quando i titini entrarono a Zara mio padre e mia madre riuscirono a prendere l’ultima nave utile carica di profughi che partì per Ancona” racconta il figlio, Ezio, con cui oggi la centenaria venuta da Zara abita a Castel San Giovanni.

Il perché della fuga da Zara – L’allora giovane Maria Vranic si innamorò e sposò un giovane soldato italano, Anselmi Casetti, di stanza a Zara. “Quando arrivarono i titini – racconta il figlio Ezio – i miei genitori dovettero abbandonare in tutta fretta Zara perché mi padre era un italiano e per giunta era un militare. Per loro si sarebbe messa male, così decisero di andarsene”.