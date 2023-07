Pecorara, i cento anni di Maria Luppini: “Il segreto? L’aria della Val Tidone”

Maria Luppini ha tagliato il traguardo dei cento anni di vita nella sua casa di Pecorara. Il segreto di tanta longevità? “Aver sempre respirato l’aria dei suoi monti, ad Alta Val Tidone, che la nonnina dei record non ha praticamente mai abbandonato. A dispetto dell’età a dir poco non più verdissima, la centenaria di Pecorara batte tutti in fatto di salute. “Sta bene e le piace tanto chiacchierare”. Insieme a loro Maria Luppini ha tagliato la torta dei cento anni, ricevendo anche l’omaggio del sindaco Franco Albertini che le ha portato un bouquet di rose dei colori impressi sullo stemma di Alta Val Tidone: blu, rosse e gialle.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà