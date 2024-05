Farini in lutto: addio a don Luciano Tiengo, parroco instancabile della Val Nure

La comunità di Farini è in lutto per la scomparsa di don Luciano Tiengo, il parroco che ha servito la zona per vent’anni. Malato da pochi mesi, il sacerdote è scomparso oggi (26 maggio) lasciando un vuoto profondo tra i fedeli.

Questa sera alle 21.30, i parrocchiani si radunano nella chiesa di Farini per un momento di preghiera in sua memoria. Il vescovo Adriano Cevolotto gli aveva impartito il sacramento dell’unzione degli infermi venerdì scorso, durante la sua visita pastorale a Farini.

IL SUO ESEMPIO

La storia di don Tiengo era stata raccontata lo scorso ottobre dal quotidiano Libertà, evidenziando la sua dedizione e il suo impegno senza sosta. Ogni domenica, il parroco descriveva il suo servizio come un vero e proprio “Tour de France”, una maratona di celebrazioni per raggiungere tutti i suoi fedeli. In un quarto di secolo di sacerdozio, Don Luciano è stato un vero stakanovista della tonaca. Oltre a essere stato parroco di Farini, comune dell’alta Valnure con mille abitanti, don Luciano serviva ben 12 comunità, molte delle quali nel territorio di Farini e alcune nel vicino comune di Ferriere.